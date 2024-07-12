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İzmir'de gümrük çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturması: 77 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İzmir'in Aliağa ilçesinde gümrük çalışanları ve müşavirlerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 77 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarındaki 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alınan 16'sı kamu görevlisi 77 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde gümrük çalışanları ve müşavirlerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 77 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarındaki "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltına alınan 16'sı kamu görevlisi 77 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltı kararı verilen 16'sı kamu görevlisi 78 şüphelinin yakalanması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda, zanlılardan 77'si gözaltına alınmış, birinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilere "gümrüklü alandaki bazı konteynerlere öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin incelenmeden geçirilmesi, muayene ve laboratuvar usulsüzlüğü yapılması ile gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılması" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Öte yandan operasyon kapsamında 61 kişinin daha ifadesine başvurulmuş ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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