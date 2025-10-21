İzmir'de Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çay Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu İ.B. (36) yaralandı.

Polis olayla ilgili H.A. (20), U.A. (19) ve A.Ç. (42) ile hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen İ.B'yi gözaltına aldı.