İzmir'de Grev Nedeniyle Metro Vagonlarına Sprey Boya ile Grafiti Yapıldı

İzmir'de grev nedeniyle kullanılmayan ve park halinde olan metro vagonlarına sprey boya ile yazı ve resimler çizildiği görüldü. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bugün grev kararı asılan metro istasyonları kapanırken lokomotif ve vagonların bir bölümü Halkapınar İstasyonu'na çekildi. Burada bazı vagonların üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce sprey boya kullanılarak grafiti yapıldığı, yazı ve resimler çizildiği görüldü.

İzmir'de grev nedeniyle kullanılmayan ve park halinde olan metro vagonlarına sprey boya ile yazı ve resimler çizildiği görüldü.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bugün grev kararı asılan metro istasyonları kapanırken lokomotif ve vagonların bir bölümü Halkapınar İstasyonu'na çekildi.

Burada bazı vagonların üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce sprey boya kullanılarak grafiti yapıldığı, yazı ve resimler çizildiği görüldü.