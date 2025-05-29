İzmir'de Grev Başlatan İşçiler Eylem Düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine grev başlatan işçiler eylem düzenledi.

Konak ilçesinde Genel-İş Sendikası İzmir Şubesi hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı, halay çekti, sloganlar attı.

İşçiler daha sonra Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında Basmane Meydanı işçilerin geçişi süresince trafiğe kapandı.

Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaklaşık 5 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamadığını, İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye yaklaşık 23 bin işçinin gece saatlerinde grev başlattığını ifade etti.

Sorunu masada çözmek istediklerini söyleyen Gül, "Bu tekliflerle birbirimizi anlamamızın imkanı yok. İzmir tarihinde bir ilki bugünkü yönetimin bizlere önerdiği teklifler üzerine yaşıyoruz." dedi.

Belediyenin greve çıkanlara baskı uyguladığını savunan Gül, şunları kaydetti:

"(Cemil (Tugay) başkanımız size ek protokol yapacak, bireysel sözleşme yapacak) diye arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorlar. Hiçbir arkadaşımız işverenin bu çağrısına kulak vermesin, ekmeğimizi büyütmeye zarar vermesin, grev kırıcılığı yapmasın."

Gül, belediyenin yaptığı açıklamalarla işçileri halkla karşı karşıya getirmeye çalıştığını öne sürerek, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da işçilerin haklarını alıncaya kadar mücadelenin süreceğini belirtti.