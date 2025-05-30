İzmir'de Grev Başladı: İşçiler Hakları İçin Mücadele Ediyor

İzmir'de Grev Başladı: İşçiler Hakları İçin Mücadele Ediyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine greve başladı. Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, işçilerin haklarını almak için direnişi sürdüreceklerini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle greve çıkan işçilerin bağlı bulunduğu sendika şube başkanları basın açıklaması yaptı.

Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan işçiler, sloganlar attı.

Burada basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile görüşmelerden sonuç alınamadığı için basın açıklaması yapma ihtiyacı duyulduğunu ifade etti.

Sorunu masada çözmek için çabaladıklarını belirten Topal, "Greve çıkan 23 bin kişiyi, çarpanlarıyla ele aldığımızda 120 bin insanın geleceğini ilgilendiren bir toplu sözleşme yapıyoruz. Ne kadar susacağız? Seçim zamanı vatandaş oluyor, toplu iş sözleşmesi zamanı vatandaşa yem ediliyoruz. Biz işçileri halka yem olarak kullanmanın da bir adabı olur. 'Yüzde 65 zam istiyor' dediler. Rakamları masada revize gittik, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık, Genel-İş sayfasında paylaştık, el insaf. Devrim yaratacak bir zam istemiyoruz." dedi.

Haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Topal, yarın Konak Pier önünde saat 10.00'da yapılacak eyleme tüm işçileri ve ailelerini davet etti.

Topal, şunları kaydetti:

"Oyun oynamıyoruz. Yarın herkes çocuklarını alarak alana gelecek ve İzmir halkına haklı olduğumuzu göstereceğiz. Piknik yapmaya değil aklımızla dalga geçenlerle mücadele etmeye geliyoruz. Bugün geri duranlar, yarın söz sahibi olamazlar. Güneşse güneş, yağmursa yağmur, dayaksa dayak biz buna razı geleceğiz. Sırtımızdaki küfenin bize ait olmadığını hem İzmir halkına hem de Büyükşehir Belediyesine anlatmak zorundayız. Bıçak kemiği de geçti, yarın ciğerimize mi, kalbimize mi saplanır demeden meydanda olacağız."

Sendika şube başkanları Ercan Gül, Sedat Kenar ve Serap Yılmaz da işçiler hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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