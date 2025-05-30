İzmir'de Grev Başladı: 23 Bin İşçi Hakkını Arıyor

Genel-İş Sendikası İzmir 1 ve 2 No'lu şubelerin başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması sonrası işçilerin greve başlamasının sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratları olduğunu savundu.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, yürüyüşün ardından Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

"Sadaka değil toplu sözleşme" yazılı pankart açan işçiler çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 5,5 ay önce başlayan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınmaması üzerine dün yaklaşık 23 bin çalışanın grev başlattığını hatırlattı.

Çözümü hep masada aradıklarını anlatan Gül, "Biz kimseden fazla bir hak istemiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Bunu herkes bilsin ki hakkımızı alıncaya kadar da sokaklarda mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Gül, grev nedeniyle İzmir halkının mağduriyet yaşadığını ve bunun sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratları olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Birilerinin inadından mı artık, kininden, nefretinden mi bilmiyoruz. 2 gündür İzmir halkı mağdur. Peki mağduriyeti kime gösteriyorlar, İzmir halkına hizmet eden biz İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR emekçilerine. Biz greve çıkmadan önce söyledik, 'yarınlarda oluşacak mağduriyetin sorumlusu biz değiliz' dedik. İzmir halkına diyoruz ki; bugün yaşamış olduğunuz mağduriyetin sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratlarıdır."

Gül, açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da, görüşmelerin olumlu sonuçlanması için tüm gayreti gösterdiklerini belirterek, "Grevde 2'nci gününe gelmenin en büyük nedeni, toplu sözleşme masasında toplu sözleşme adabını bilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıdır. Adım adım bizi sokağa ittiler." ifadelerini kullandı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise işçilerin haklarını alıncaya kadar mücadelenin süreceğini belirtti.

Grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.

Dün Basmane Meydanı'nda toplanan işçiler, Kültürpark'ta eylem başlatmıştı.