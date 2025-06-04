İzmir'de Grev 7. Gününe Girdi

İzmir'de Grev 7. Gününe Girdi
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İzmir'de Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu başlayan grev, 7. gününe girdi. 23 bin işçinin katıldığı grev nedeniyle otobüs seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

İZMİR'de, Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından işçilerin başlattığı grev, 7'nci gününe girdi. Otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmayınca işçilerin başlattığı grev, sürüyor. 23 bin işçinin grevi bugün 7'nci gününe girerken, kentte otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, otobüslere binebilmek için kuyruklar oluşturdu.

Haber - Kamera: İzmir,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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