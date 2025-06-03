İzmir'de Grev 6. Güne Girdi: Çöpler Sokaklarda Birikti

İzmir'de Grev 6. Güne Girdi: Çöpler Sokaklarda Birikti
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından başlatılan grev, 6. gününde devam ediyor. Grev nedeniyle birçok sokakta çöp birikintileri dikkat çekiyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinin tıkanmasının ardından başlatılan grev, 6'ncı gününde sürüyor. Grev nedeniyle Konak'taki bazı sokaklarda çöpler birikti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinin tıkanmasının ardından başlatılan grev 6'ncı gününde sürüyor. Grevde nedeniyle başta ulaşımda aksamalar yaşanırken, otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapattı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri önemli ölçüde durdu. Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesinde çöpler birikti.

Haber: Yağmur ÖNGÜN-Kamera: Tekin Gürbulak/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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