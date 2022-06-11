İzmir'de gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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İzmir'de gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'in Menemen ilçesinde müşteri gibi geldikleri mağazadan güneş gözlüğü çalan aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde müşteri gibi geldikleri mağazadan güneş gözlüğü çalan aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir alışveriş merkezindeki mağazaya gelen biri kadın 3 kişi, güneş gözlüklerine bakmak istediklerini söyledi. 3 güneş gözlüğünü çantalarına atan şüpheliler, daha sonra mağazadan ayrıldı.

Bazı gözlüklerin eksik olduğunu fark eden mağaza çalışanları, durumu jandarmaya bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Aynı aileye mensup şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında, yanlarında çocuk da bulunan 3 kişinin güneş gözlüklerini denermiş gibi yapıp çantaya koydukları görülüyor.

AA / Şafak Yel - Güncel

alışveriş Menemen İzmir Güncel Haberler

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