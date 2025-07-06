İzmir'de Gönüllüler Orman Yangınlarında Hayatta Kalan Hayvanları Kurtarıyor

İzmir'de bir grup gönüllü, orman yangınlarında zarar gören alanlarda hayatta kalmayı başaran hayvanların tedavileriyle ilgilenip yeni yaşam alanlarına bırakmak için çalışıyor.

Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) ve Afalina Hayvan Hakları Topluluğunun sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine yaklaşık 100 gönüllü, Buca ilçesinde yangından etkilenen ormanlık alanda bir araya geldi.

Çoğunluğu birbirini tanımayan gönüllüler, soğutma çalışmaları tamamlanan alanlarda gruplar halinde arama yaparak küllerin arasında kalan canlıları bulmaya çalıştı. Arama sırasında bir şeritli engerek, 2 oluklu kertenkele ve 2 kaplumbağa kurtarıldı.

Grupta yer alan veteriner hekim tarafından yaralanan hayvanların tedavisi gerçekleştirilirken, sağlıklı olanlar geçici kafeslere konularak uygun yaşam alanlarına nakledilmek üzere koruma altına alındı.

HİPDER Kurucu Başkanı Funda Bonomo, AA muhabirine, yaptıkları çağrıya çok sayıda gönüllünün destek verdiğini söyledi.

Küle dönen ormanlık alanlarda buldukları hayvanları yeni yaşam alanlarına bırakacaklarını söyleyen Bonomo, "Yangından kaçamayan ama canlı kalmış hayvanları kurtarıp güvenli bölgelere ulaştırmak ya da tedavi ettirip yine güvenliğe ulaştırmak istedik. Bunun için bir çağrı yapıp çok güzel sonuç aldık. Yaklaşık 100 kişi, hiç tanımadığımız insanlar dönüş yaptı. Bugün buluştuk, bir araya geldik. Burada güzel bir çalışma yaptık. 4 ya da 5 canlı kurtardık. Gerçi bitmedi henüz çalışmalarımız belki daha fazlası da gelecektir. 2 oluklu kertenkele, 2 kaplumbağa, 1 yılan kurtardık." diye konuştu.

Canlı bir hayvan kurtarmanın tüm çabalara değdiğini vurgulayan Bonomo, şöyle devam etti:

"Canlı hayvanı görmek, bir tane bile görüp kurtarabilmek tabii ki buraya gelmemize değiyor. Bugünü burada geçirmemize, yorulmamıza değiyor. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü bugün buraya gelmeseydik belki de o hayvan yarın öbür gün burada susuzluktan, açlıktan ölmüş olacaktı yine. Bu hayvanların, insanların sorumsuzluğu ya da belki de hırsları yüzünden diyeyim, kendi yaşam alanlarında bu şekilde acılar içinde ölmeleri çok büyük haksızlık ve çok acı bir şey. Buna çok üzülüyoruz tabii ki."

Gönüllülerden İzgen Cebbar, yanan ormanlık alanları gördüğünde çok üzüldüğünü belirtti.

Hayvanları kurtarmak için çok güzel bir birliktelik oluştuğunu aktaran Cebbar, "Herkes canla başla bir hayvan kurtarmak için mücadele etti. Biz yukarıda bir kertenkele gördük. Hani onu bile almak için canla başla arkasından gittik. Kan ter içinde kaldık hepimiz. Hani sırf onu o karanlığın içerisinden çıkarabilmek için. Bu şekilde çok zorlu bir süreç ülkemiz adına." ifadelerini kullandı.

Yanan alanlarda birçok canlının hayatını kaybettiğini kaydeden Cebbar, yangınları önlemek için alınan tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Bir başka gönüllü Tolga Çevik ise yangın alanlarında çok sayıda çöp ve atıkla karşılaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ormanın içinde bile şişeler, çöpler, işte birisi klozetini falan atmış. Orman zaten kül olmuş. Bu acı bir tablo zaten. Her yer yanmış. Toprağın kendisi yanmış. Ama benim anlamlandıramadığım şey, yani bu çöplerin burada ne işi var? Biz doğaya niçin bu kadar kötü davranıyoruz? Kendi elimizle de bunu, hani tamam doğal bir felaket olacak belki ama biz de buna sanki insan olarak zemin hazırlıyoruz. Yani bu zemini hazırlamak için tohumlarını ekiyoruz. Aslında yangınların veya başka felaketlerin çıkmasına sebep olacak tohumları ektiğimizi düşünüyorum. Ciddi bir çevre kirliliği ve çevre felaketine biz insan olarak zemin hazırlıyoruz."