İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi

AA - Halil Fidan - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi

Doğa Gönüllüleri Grubu üyeleri, İzmir'de Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına Urla ilçesindeki plajda çevre temizliği yaptı.

Doğa Gönüllüleri Grubu üyeleri, İzmir'de Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına Urla ilçesindeki plajda çevre temizliği yaptı.

Anne Tülin Batmaz'ın sosyal medya üzerinden "İyilik İkizim" adını verdiği proje kapsamında Urla Altınköy Plajı düzenlenen kampta, drama atölyeleri ve müzik etkinlikleri gerçekleştirildi.

Aralarında ikizlerin arkadaşlarının da bulunduğu gönüllüler, "Dünya Çevre Günü" nedeniyle sahili temizledi, geri dönüşümde kullanılacak atıkları topladı.

Anne Tülin Batmaz, Sayra ve Çınar'ın, iyilikleriyle dünyada iz bırakmaya devam ettiğini belirterek "İyilik İkizim" hareketiyle onlardan kalan iyiliği daha çok insana yaymaya çalıştığını ifade etti.

Bugüne kadar bu anlamda çok sayıda etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Batmaz, katılımcılara teşekkür etti.

Doğa Gönüllüleri Grup Lideri Burak Gumuşer ise herkesi doğaya karşı duyarlı olmaya davet etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Halil Fidan - Güncel

İyilik Çınar İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title