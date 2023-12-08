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İzmir'de gökyüzünde buluttan duvar şenliği

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İzmir'de sabah saatlerinde yağışlı hava etkili olurken, özellikle İzmir Körfezi çevresinde oluşan ilginç bulut görüntüleri vatandaşların ilgisini çekti. Bulutların körfez üzerinde adeta duvar ördüğü görülürken vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi.

İzmir'de gökyüzünde buluttan duvar şenliği

İZMİR - İzmir'de sabah saatlerinde yağışlı hava etkili olurken, özellikle İzmir Körfezi çevresinde oluşan ilginç bulut görüntüleri vatandaşların ilgisini çekti.

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kısa süreli yağmur, aralıklarla etkili olurken, gökyüzünde ise bulutların şöleni hakim oldu. Bulutların körfez üzerinde adeta duvar ördüğü görülürken vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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