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İzmir'de Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

İzmir'de Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Kuvvetli sağanak yağışın olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan verilere göre Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'te devam eden gök gürültülü sağanağın önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli sağanağa dönüşeceği beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Ödemiş Beydağ İzmir Güncel Haberler

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