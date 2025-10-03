İzmir'de Göçük Olayı: Araç Hasar Gördü
İzmir'in Buca ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir yolda göçük oluştu. Göçen yola düşen hafif ticari araçta hasar meydana geldi.
ÇÖKEN YOL NEDENİYLE BİR ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Buca ilçesinde bir yolda göçük oluştu. O esnada seyir halinde olan bir hafif ticari aracın ön kısmı göçen yola düştü. Araçta hasar meydana gelirken, olay yerine polis sevk edildi. Araç, çekici tarafından göçükten çıkarıldı.
Mert CONA/ İZMİR,
