Haberler

İzmir'de Göçük Olayı: Araç Hasar Gördü

İzmir'de Göçük Olayı: Araç Hasar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir yolda göçük oluştu. Göçen yola düşen hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

ÇÖKEN YOL NEDENİYLE BİR ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Buca ilçesinde bir yolda göçük oluştu. O esnada seyir halinde olan bir hafif ticari aracın ön kısmı göçen yola düştü. Araçta hasar meydana gelirken, olay yerine polis sevk edildi. Araç, çekici tarafından göçükten çıkarıldı.

Mert CONA/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Yeni filonun Gazze'ye ulaşmasına çok az kaldı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.