İzmir'de göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası alan kişi Samsun'da yakalandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan yabancı uyruklu bir kişi Samsun'da yakalandı. Irak uyruklu olan kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.