İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısından 7'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyon, jandarma, MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda; yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi. (DHA)