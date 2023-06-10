İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR merkezli 6 ilde jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kasamında 9 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, MİT Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından, organize göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik geçen mart ayından bu yana 5 ayrı arama ve yakalama çalışması yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında toplam 13 insan kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken 569 kaçak göçmen kurtarıldı. 5 yelkenli tekneye el koyuldu. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen organizatör şüphelilerinden 7'si tutuklanırken, diğer 6'sı serbest bırakıldı.

Bu operasyonlarda yakalananlardan elde edilen bilgiler üzerine, dün, İzmir merkezli Muğla, Aydın, İstanbul, Antalya ve Adana'da jandarma tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 26 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 17'si gözaltına alındı. Diğer 9 şüphelinin daha yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.