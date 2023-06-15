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İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye başvurdu

İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye başvurdu

Güncel Haberler

İzmir'in Aliağa ilçesinde 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir işletmeden farklı zamanlarda 11 kişi tavuklu pilav yedi.

Bir süre sonra bu kişiler, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Aliağa Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

İstiklal Caddesi Aliağa İzmir Güncel Haberler

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