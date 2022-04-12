İzmir'de Gıda Çarşısı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

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İzmir'de Gıda Çarşısı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir'de Gıda Çarşısı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda çıkan yangında bir iş yerinde maddi hasar oluştu.

İzmir'in Konak ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda çıkan yangında bir iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Gıda Çarşısı'nda bulunan dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçmaması için yoğun çaba harcayan ekipler, bir iş yerinin de kepenklerini keserek içeride biriken dumanı tahliye etti.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Yenişehir, İtfaiye, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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