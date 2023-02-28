İZMİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ YANGINI
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İZMİR'in Aliağa ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.
Aliağa Küçük Sanayi Sitesi 1247 Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Aliağa ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangın sırasında bir işçinin hafif yaralandığı öğrenildi.