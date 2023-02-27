İzmir'de geri dönüşüm tesisi yangını (1)
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İZMİR'in Aliağa ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.
Aliağa Küçük Sanayi Sitesi 1247 Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel