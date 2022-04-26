İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (3) - Haberler

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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

YANGIN KONTROL ALTINDAİzmir'in Bornova ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bornova ilçesindeki  Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, personel yemek molasındayken çıktığı öğrenildi. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, polis iş yeri personelinin ifadesine başvurdu. Yangın alanını gören güvenlik kameraları da incelemeye alındı. 

Yangının çıktığı bölgede iş yeri bulunan Ali Emin Kocabıyık, "Burası bir geri dönüşüm işleme tesisi. Bu balyaların hepsi birbirine bağlı, biri tutuşunca hepsi kibrit gibi yandı. Büyük korku yaşandı. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını duyduk. Herkese geçmiş olsun" dedi. 


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

geri dönüşüm, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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