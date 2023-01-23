İZMİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN Güncel Haberler İZMİR'İN Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İZMİR'İN Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kamil Tunca Caddesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının, bitişiğindeki lastik tamiranesine sıçraması için yoğun çaba sarf eden ekipler, 1 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanamazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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