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İzmir'de Gençler için Afet Farkındalığı Eğitimi Düzenlendi

İzmir'de Gençler için Afet Farkındalığı Eğitimi Düzenlendi
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Sayra&Çınar Vakfı, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizlerden ilham alarak gençlerin afetlere hazır hale gelmesi için eğitim programı gerçekleştirdi. 50 genç, afette arama kurtarma, ilk yardım ve deprem çantası gibi konularında bilgilendirildi.

İzmir'de Sayra& Çınar Vakfı öncülüğünde gençlerin afetlere hazır hale gelmesi ve farkındalık kazanması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden ikizlerden ilham alınarak kurulan Sayra&Çınar Vakfı tarafından Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) katkılarıyla Sayra&Çınar Parkı'nda eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimde 50 genç, afette arama kurtarma faaliyetleri, kullanılan araç ve gereçler, ilk yardım ile deprem çantası konularında bilgilendirildi.

Vakfın Başkanı Tülin Batmaz, AA muhabirine, AKUT VE TRAC gönüllülerinin destekleriyle İzmir depreminin 4. yılında gençlere eğitim verdiklerini söyledi.

Yardımların yanı sıra gençlere afet farkındalığı çalışmaları da gerçekleştirdiklerini ifade eden Batmaz, "Yarınlarımız gençlerimize bağlı. Bizim önce çocuk ve gençlerin yarınlarını oluşturmamız gerekir. Vakfımızın bu doğrultuda bir misyonu var. Dolayısıyla gençlere eğitim verilmesi gerekiyor." dedi.

Eğitim veren AKUT gönüllerinden Murat Aras ise gerekli eğitimlerin alınmasıyla afet bölgesinde sağlıklı bir ortamın oluşturacağını söyledi.

TRAC gönüllüsü Nilay Özçetin de afette haberleşmede sorunların yaşandığını, eğitimde telsiz iletişiminin öneminden ve faaliyetlerinden bahsettiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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