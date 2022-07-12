İzmir'de genç kadın denizde boğuldu
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İZMİR'in Menderes ilçesinde, serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa (20), boğuldu.
İZMİR'in Menderes ilçesinde, serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa (20), boğuldu.
Olay bugün saat 16.00 sıralarında Gümüldür Mahallesi açıklarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa'nın bir süre sonra suda hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 çarı Merkezi'ne bildirdi. Ardından lastik botla Binboğa'yı karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Binboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Binboğa'nın cansız bedeni Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel