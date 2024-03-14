İzmir'de genç adamın ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde 17 yaşındaki Yusuf Demir'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Barış Mahallesi'nde Yusuf Demir'in yolda bir otomobilden ateş edilmesi sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan H.T (52), H.B.T. ve Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve H.B.T. tutuklanırken, Ö.T. serbest bırakıldı.

H.T'nin ilk ifadesinde olay yeri yakınındaki kafeteryada bir grupla tartıştıklarını, cipe binerek uzaklaştıklarını, aracın camından silahına doldurt boşalt yaptığı sırada Demir'i yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öne sürülmüştü.