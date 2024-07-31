İzmir'de genç adam kız arkadaşının ailesi tarafından darp edildi

İZMİR'de Mustafa Karanlıkbulut (19), kız arkadaşının ailesi tarafından otomobille önü kesilerek demir sopa, alyan ve copla darbedildiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Karanlıkbulut'un yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp, aileyi uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Cengiz Topel Mahallesi 1186/7 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Karanlıkbulut, dışarıda vakit geçirdiği kız arkadaşı ve onun ablasını otomobille evlerine bıraktı. İddiaya göre; kız arkadaşının ailesinden bir grup Karanlıkbulut'u otomobille takip edip, bir süre sonra da önünü kesti. Otomobilden inen Karanlıkbulut ile kız arkadaşının ailesi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, grup Karanlıkbulut'u demir sopa, alyan ve copla darbetti. Kaçan Karanlıkbulut, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın güvenlik kulübesine sığındı. Güvenlik görevlileri duruma engel olmaya çalışırken, kulübeye giren grup, Karanlıkbulut'u burada da darbetmeyi sürdürdü. Bu sırada Karanlıkbulut güvenlik kulübesindeki yangın söndürme tüpünü alıp, grubun üzerine gaz sıktı. Kulübeden dışarıya çıkan grup, otomobile binerek uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karanlıkbulut, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan Karanlıkbulut, kız arkadaşının ailesi hakkında polis şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.