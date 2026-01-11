Haberler

İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve trafikte aksamaya neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.

İZMİR'de gece saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası gece saatlerinden itibaren İzmir'de sağanak etkisini gösterdi. Saat 03.00 sıralarında şiddetini artıran sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
