İzmir'de sağanak etkili oldu

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası gece saatlerinden itibaren İzmir'de sağanak etkisini gösterdi. Saat 03.00 sıralarında şiddetini artıran sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.