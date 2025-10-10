İzmir'de Gazze'ye Yardım İçin Hayır Çarşısı Açıldı

İzmir'de, Karşıyaka İlçe Müftülüğü tarafından Gazze'ye yardım amacıyla "hayır çarşısı" açıldı.

Cumhuriyet Pazaryeri Camisi'nin bahçesine kurulan çarşıda, giyim, hediyelik eşya ve takıya kadar birçok ürün satışa sunuldu.

Gönüllü kadınlar da hazırladıkları yemek, tatlı ve hamur işlerini sattı.

Bu ürünlerden satın alan ziyaretçiler, Filistinlilere katkıda bulundu.

Karşıyaka İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri, AA muhabirine, Gazze'deki durumun insanlık meselesi haline geldiğini söyledi.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından barışın devamlılığını arzuladıklarını belirten Cihangeri, "İnşallah oradaki kardeşlerimiz huzura kavuşur, vatanlarını tekrar ihya eder. Türkler tarih boyunca hep öncü ve beklenen oldu. Bugün burada kendi imkanlarımızla, arkadaşlarımızın gayretleriyle hayır çarşısı kuruldu. Çarşıda elde ettiğimiz geliri de Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştıracağız." diye konuştu.

Hazal Bulut ise Gazze'deki insanlara yardım etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.