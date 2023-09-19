İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ TÖRENİ DÜZENLENDİ

İZMİR'de, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen, 19 Eylül'ün Gaziler Günü olarak bütün yurtta kutlanması devletimizin ve milletimizin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet ve şükran duygularının ifadesi olarak görülür dedi.Gaziler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen yaptığı konuşmada, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle, savaşlarda büyük başarılar elde eden ve üstün nitelikteki kahramanlara verilen gazilik unvanı ve mareşallik rütbesini Mustafa Kemal Paşa'ya vermişlerdir. 'Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir' diyerek milli mücadeleyi başlatan, devletimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bu kutsal unvanının veriliş tarihi olan 19 Eylül'ün Gaziler Günü olarak bütün yurtta kutlanması, devletimizin ve milletimizin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet ve şükran duygularının ifadesi ve nişanesi olarak görülmelidir dedi. Program, konuşmanın ardından sona erdi.(DHA)