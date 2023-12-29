İzmir'de gazi ve şehit ailelerinden Pençe Kilit Harekatı şehitleri için anma etkinliği

İzmir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olduğu hain saldırıyı lanetledi.

Karşıyaka İZBAN istasyonu yakınlarında gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

Yurt içinde ve yurt dışında görev yapan askerlerin yanında olduklarını vurgulayan Doğru, şunları kaydetti:

"Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafya dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçlerin hain emellerinin hedefindedir. Bilinmelidir ki şehit kanları ile bedeli ödenmiş bu toprakların bir karışı için bile can vermekten çekinmeyen bir millet tarafından yurt edinilmiştir. Bu ülkümüzün sonsuza kadar bu azim ve kararlılıkla devam edeceğini tüm dünyaya duyuruyoruz. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden, terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmadır ve sorulacağına inancımız tamdır. Aziz şehitlerimiz; kanınız yerde kalmayacaktır. Ruhunuz şad olsun.. Aziz şehitler vatan size minnettardır."

Etkinlikte daha sonra şehitlerin hayrına ikramda bulunuldu.