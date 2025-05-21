İzmir'de Gaz Sızıntısından Kaynaklı Patlamada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan Ertan Mavibaş (27), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 11 Mayıs'ta, saat 00.15 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi 162'nci Sokak'taki 24-A numaralı binada meydana geldi. 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamayla yangın çıktı. Çevredekiler paniğe kapılırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip söndürürken, bir yandan da binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Patlamanın yaşandığı dairedeki Ertan Mavibaş ile sokaktan geçen Evin Kaya, Ramazan Kurt ve Ahmet Avşar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamada dairede hasar oluştu, çevredeki kafe ve iş yerlerinin camları kırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamanın ardından tavandan düşen beton parçalarından başını korumaya çalışan kişinin panikle kaçtığı görüldü. Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ertan Mavibaş, bugün yaşamını yitirdi.