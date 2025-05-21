İzmir'de Gaz Sızıntısından Kaynaklı Patlamada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Gaz Sızıntısından Kaynaklı Patlamada Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartmanda meydana gelen gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada ağır yaralanan genç adam, 10 günlük tedavi sonrası hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan Ertan Mavibaş (27), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 11 Mayıs'ta, saat 00.15 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi 162'nci Sokak'taki 24-A numaralı binada meydana geldi. 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamayla yangın çıktı. Çevredekiler paniğe kapılırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip söndürürken, bir yandan da binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Patlamanın yaşandığı dairedeki Ertan Mavibaş ile sokaktan geçen Evin Kaya, Ramazan Kurt ve Ahmet Avşar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamada dairede hasar oluştu, çevredeki kafe ve iş yerlerinin camları kırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamanın ardından tavandan düşen beton parçalarından başını korumaya çalışan kişinin panikle kaçtığı görüldü. Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ertan Mavibaş, bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı

Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
ABD'li şirket Diyarbakır'da 6 milyar varil petrol rezervi olduğunu tahmin ediyor

Milyarlarca varillik petrol rezervi umudu
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.