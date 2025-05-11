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İzmir'de Gaz Sızıntısı Patlaması: 4 Yaralı

İzmir'de Gaz Sızıntısı Patlaması: 4 Yaralı
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartmanda meydana gelen gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonrası 4 kişi yaralandı. Olay sonrası çevrede temizlik çalışmaları yapıldı ve yaralılardan 3'ü taburcu edildi, 1'inin tedavisi sürüyor.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamanın ardından sabah çevrede temizlik çalışması yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, 1 kişinin ise yanık ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bölgede esnaflık yapan Yavuz Kılıç (27), "Bomba patladı sandık. Yukarıdan camlar düşüyordu" dedi.

Olay, 00.15 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak 24-A numaralı binada meydana geldi. 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamayla birlikte yangın çıktı. Çevredekiler patlamayla birlikte paniğe kapılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürürken, bir yandan da binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Patlamanın yaşadığı dairede bulunan Ertan Mavibaş ile sokaktan geçen Evin Kaya, Ramazan Kurt ve Ahmet Avşar yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Mavibaş'ın ise İzmir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlamanın yaşandığı dairede büyük oranda hasar oluştu. Patlamada, çevrede bulunan kafe ve iş yerlerinin camları da kırıldı.

Bu arada patlama anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin camlarının kırıldığı ve çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü.

Öte yandan polis ve belediye ekipleri, patlamasının kesin nedenini belirlemek ve ayrıca hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

'HERKES ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KAÇIŞTI'

Patlamanın gerçekleştiği binanın karşısında kafe işleten Yavuz Kılıç (27),"Tam karşımızdaki binadan 'Bom' diye ses geldi. Bomba patladı sandık. Yukarıdan camlar düşüyordu. Allah'tan bizim tentelerimiz kapalıydı da müşterilerimizin üzerine cam düşmedi. Herkes çığlık çığlığa kaçıştı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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