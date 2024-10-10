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İzmir'de Gaspa Uğrayan İki Kişinin Şüphelileri Yakalandı

İzmir'de Gaspa Uğrayan İki Kişinin Şüphelileri Yakalandı
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Bornova ilçesinde bir gece arayla iki kişinin gasbedilmesi olayı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler U.P., E.S. ve A.K. yakalandı ve tutuklandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir gece arayla 2 kişinin para ile cep telefonlarını gasbeden 3 şüpheli, yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bornova ilçesinde 7 ve 8 Ekim'de gece saatlerinde 2 ayrı gasp olayı yaşandı. Bir gece arayla 2 kişinin toplam 4 bin TL parası ile cep telefonlarının gasbedilmesi ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelilerin U.P. (27), E.S. (25) ve A.K. (21) olduğu belirlendi. 3 şüpheli, önceki gün yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Diğer yandan mağdurlardan birinin gaspa uğradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobille yaklaştıkları kişinin çantasını zorla alıp, kaçtıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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