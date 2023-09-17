İzmir'de gasbedilen otomobilin şasi numarası değiştirilerek satılmaya çalışıldı

İZMİR'de gasbettikleri otomobilin şasi numarasını, Hatay'da depremde hasar gören aracı satın alıp, şasi numarasıyla değiştirerek satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 Eylül'de gasbedilen İzmir plakalı otomobilin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında, yaklaşık 7 aydır trafikte gözükmeyen Antalya plakalı otomobilin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden İzmir'de olduğu görüldü. Bu araç üzerine yoğunlaşan ekipler, ulaştıkları sahibinden aracın Yozgat'ta olduğunu öğrendi. Ekipler, İzmir'de aynı plakalı araçla dolaşan A.A.'nın (43) kullandığı otomobili durdu. Otomobilin İzmir'den gasbedilen otomobil olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.A., ifadesinde otomobili halasının oğlu A.İ.Ş.'den (50) ödünç aldığını söyledi. Bunun üzerine A.İ.Ş. de gözaltına alındı.

A.İ.Ş. suçunu itiraf ederek, "Arkadaşım K.D. (48) ile geçen 6 Şubat'ta yıkıcı depremin yaşandığı Hatay'ın Belen ilçesinden enkaz altında kaldığı için kullanılmaz haldeki bir otomobili satın aldık. Ardında da Balıkesir'den tanıdığımız O.A. (32) ve H.Y. (44) ile anlaşıp, Hatay'dan satın aldığımız hurda otomobille aynı renk ve modeldeki internet üzerinden 1 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkarılmış başka bir otomobili gasbettirdik. Amacımız, hurda araçla çalınan aracın şasi numaralarını değiştirmekti" dedi.

A.İ.Ş.'nin ifadesinden yola çıkan polis K.D., O.A., H.Y.'yi de gözaltına aldı. O.A. ve H.Y.'nin İzmir plakalı otomobili, satın alma bahanesiyle denedikleri sırada araç sahibini indirmek istedikleri, sahibinin durumu fark etmesi üzerine bıçak çekip, öldürmekle tehdit ederek, gasbettikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, dün İzmir'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. O.A. ve A.İ.Ş. tutuklandı. K.D. adli kontrol şartıyla olmak üzere A.A. ile birlikte serbest bırakıldı.