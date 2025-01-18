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İzmir'de Freni Boşalan Kamyon Ev ve Araçlara Çarptı

İzmir'de Freni Boşalan Kamyon Ev ve Araçlara Çarptı
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İzmir'in Konak ilçesinde freni boşalan bir kamyon, park halindeki araçlar ve bir eve çarptı. Kazada yaralanan olmadı, ancak hasar meydana geldi.

İzmir'in Konak ilçesinde freni boşalan kamyonun çarptığı ev ve park halindeki iki araçta hasar oluştu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine ait (İZSU), E.A. (48) yönetimindeki 35 VL 522 plakalı kamyon, freni boşalınca Güneş Caddesi 2642 Sokak'taki ev ve park halindeki iki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken ev ve iki araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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