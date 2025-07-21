İzmir'de Fön Rüzgarları Sıcak Hava Etkisiyle Sakinleşiyor

İzmir'de Fön Rüzgarları Sıcak Hava Etkisiyle Sakinleşiyor
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İzmir'de etkili olan fön rüzgarları ile hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaştı. Özellikle gündüz saatlerinde şehrin yoğun bölgeleri sakinleşti, vatandaşlar gölge alanlara yöneldi.

İzmir'de, Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları"nın etkisiyle kendisini hissettiren sıcak hava, sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.

Özellikle öğle saatlerinde; başta Konak Atatürk Meydanı olmak üzere Kemeraltı, Kordonboyu, Alsancak gibi şehrin insan yoğunluğunun olduğu bölgeler sıcak hava nedeniyle sakinliğe büründü.

Hava sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte vatandaşlar daha çok ağaç gölgelerinde ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Güneşten korunmak isteyen bazı vatandaşların da şapka taktığı ve şemsiye kullandığı gözlendi.

Uzmanlar, artan sıcaklıklar nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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