İzmir'de fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor (3) - Haberler

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İzmir'de fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor (3)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İzmir'de fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor (3)

DENİZ ULAŞIMI NORMALE DÖNDÜİzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle durdurulan deniz ulaşımı yeniden normale döndü.

İZMİR (DHA) - DENİZ ULAŞIMI NORMALE DÖNDÜ

İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle durdurulan deniz ulaşımı yeniden normale döndü. İZDENİZ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşullarının etkisini kaybetmesi ile birlikte saat 18.30'dan itibaren araba vapuru ve yolcu gemisi seferleri program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" denildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, -


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Fırtına, İzmir, Güncel, Haberler

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