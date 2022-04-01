İZMİR'DE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İZMİR (DHA) - İZMİR'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Deniz seferleri tamamen iptal edilirken, bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Bir binanın çatısında duran hazır betonlar ise park halindeki aracın üzerine düştü.

Meteoroloji tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından kent genelinde fırtına etkili olmaya devam ediyor. Fırtına sebebiyle deniz ulaşımına ara verilirken, birçok noktada da olumsuzluklar meydana geldi. Karabağlar ilçesinde fırtına sebebiyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrilirken, Konak'ta bulunan St. John Anglikan Kilisesi'nin bahçesinde bulunan iki ağaç da fırtınaya dayanamayıp, yıkıldı.

Konak İsmet Kaptan Mahallesi 1375 sokakta bulunan bir otelin çatısında bulunan hazır betonlar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana geldi. Olayın görgü şahitlerinden Hüseyin Gümüş, "Yukarıdaki betonlar sallanıp, düştü. Önce birkaç parça düştü ardından herkes kaçmaya başladı. Büyük bir panik oluştu" dedi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA DEVAM EDECEK

Bu arada Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İzmir il genelinde güney ve güneybatı yönlerden devam eden rüzgarın, 03 Nisan gecesine kadar kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.