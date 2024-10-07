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İzmir'de Fırın Denetimleri Artırıldı

İzmir'de Fırın Denetimleri Artırıldı
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İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimlerini artırdı. Ekmeğin tarifeye uygun satışını sağlamaya yönelik yapılan denetimlerde, usulsüzlük tespit edilmesi halinde işletmelere ağır para cezaları uygulanacak.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı.

İl Müdürlüğü denetim ekipleri, ekmeğin resmi olarak belirlenen tarife fiyatının üzerinde satışının yapıldığına ilişkin Ticaret Bakanlığına ulaşan şikayetler ve bildirimler sonrası Bakanlık talimatı doğrultusunda fırınlara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Basmane semtindeki fırınlarda inceleme yapan ekipler, fiyat etiketlerini kontrol etti, tartım yaptı, tarifeye uygunluğunu kontrol etti.

İl Ticaret Müdürlüğünden yapılan açıklamada belirlenen tarifenin üzerinde satış yapan işletmeler hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine aykırılıktan tutanak düzenlendiği ve Bakanlık Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sunulduğu belirtildi.

Kurulun usulsüzlük tespiti halinde işletmelere 100 bin lira ila 1 milyon lira idari para cezası uyguladığına değinilen açıklamada denetimlere ek olarak vatandaşların da tarife üzerinde satışla ilgili ihbarları Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına bildirebileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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