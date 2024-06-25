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İzmir'de Firari Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Konak ilçesinde, açık cezaevinden firar ederek boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, açık cezaevinden firar ederek boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ballıkuyu Mahallesi'ndeki metruk binada yakalanan S.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Duatepe Mahallesi'nde 22 Haziran'da, S.M, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm M'yi (33) bıçakla yaraladıktan sonra kaçmış, hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirmişti.

Ballıkuyu Mahallesi'nde metruk bir binada yakalanan zanlının Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar ederek olayı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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