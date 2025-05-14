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İzmir'de Firari Katiller Yakalandı
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.G. ve eşini öldürmekten mahkum A.K.O. İzmir'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

İzmir'de, 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli ile eşini öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Çeşme bölgesinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da çeşitli tarihlerde 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan, olaydan sonra yurt dışına kaçması üzerine hakkında yakalanması için kırmızı bülten çıkarılan H.G'nin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği, İzmir'de olduğu belirlendi.

H.G. Konak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.

Ekipler, Çanakkale'de eşini kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü A.K.O'yu da Çeşme ilçesinde yakaladı.

A.K.O. cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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