İzmir'de Firari Hükümlülere Yönelik Operasyonda 146 Kişi Yakalandı
İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari ve çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli toplamda 146 kişi yakalandı. Operasyon için 225 polis memuru görev aldı.
İzmir'de firari hükümlü ve şüphelilere yönelik operasyonda 146 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 105 adrese baskın düzenledi.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari ile çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Operasyonda 225 polis memuru görev aldı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel