İzmir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, şüphe üzerine C.G. (19) durduruldu. C.G.'in yapılan kimlik sorgulamasında, birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma, kamu malına zarar verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi 7 ayrı dosyadan hakkında toplam 20 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. C.G., gözaltına alındı.

Aynı gün yine şüphe üzerine durdurulan E.D.'ni (38) ise uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak, kullanmak ile hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi 5 ayrı dosyadan toplam 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. E.D., gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki firari hükümlü tutuklandı.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,