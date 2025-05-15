İzmir'de Firari Hükümlüler Operasyonu: 49 Kişi Yakalandı
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan 49 firari hükümlüyü yakaladı. Suçlar arasında uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve nitelikli cinsel saldırı bulunuyor. Yakalanan hükümlüler adli makamlara sevk edildi.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, geçtiğimiz 10 günde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunarak çeşitli suçlardan aranan toplam 49 firari hükümlü yakalandı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 05-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, 'uyuşturucu satmak' suçundan 9 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası ile aranan Ö.Ş. (31) aynı suçtan 7 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası ile aranan E.Ç. (22) ve 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranan T.Y. (27), 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile aranan E.İ. (25), 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.Ç.'nin (48) de aralarında bulunduğu toplam 49 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan firari hükümlüler, polis merkezlerinde ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.
Haber : Dinçer Can SONER / İZMİR,