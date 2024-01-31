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İzmir'de firari hükümlüler kümeste yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, polis ekipleri tarafından saklandıkları kümeste yakalandı. Aynı operasyonda başka bir hükümlü de Buca'da yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı kümeste yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Konak'ta hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'nün saklandığı eve baskın düzenledi.

İkametin bahçesindeki kümeste saklanan Ö.Ö yakalandı.

Polis kamerasına yansıyan görüntüde, hükümlünün saklandığı kümesin kapısından çıkmaya çalışırken zorlandığı anlar görüldü.

Buca'da ise hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunan V.B, yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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