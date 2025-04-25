İzmir'de Firari Hükümlü Yakalandı
Karabağlar'da, 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 46 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan Y.Ç. adlı firari hükümlü, yapılan durdurma esnasında yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İzmir'de, kesinleşmiş 46 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Y.Ç'yi (30) durdurdu.
Yapılan incelemede Y.'Ç'nin 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 46 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Y.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel