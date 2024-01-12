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İzmir'de firari hükümlü yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Bayraklı'da yaptıkları uygulama ve denetimlerde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama sorgusunda "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçlarından arandığı tespit edilen M.Z'nin hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

M.Z, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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