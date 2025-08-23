İzmir'de Firari Hükümlü Gasp Suçundan Yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde, firari hükümlü bir kişi, bir telefon gasp ederken devriye ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A., gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, bir kişinin telefonunun bıçak tehdidiyle gasbedildiğini gördü.
Ekipler, gaspçı M.A'yı (44) gözaltına aldı.
Hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen M.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel