İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla açılan davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla açılan davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın Kemalpaşa'ya geleceği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, S.A'yı ilçe merkezinde yakaladı. S.A, adliyedeki işlemin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Kemalpaşa, Hisarcık, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title