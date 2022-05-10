İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla açılan davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla açılan davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın Kemalpaşa'ya geleceği bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri, S.A'yı ilçe merkezinde yakaladı. S.A, adliyedeki işlemin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Kürşat Gürbüz - Güncel